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Байер
Бавария
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 13:16
2
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 08:31
1
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
6 февраля, 10:45
0
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
4 февраля, 13:39
0
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство
3 февраля, 19:32
0
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 13:16
2
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 08:31
1
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
6 февраля, 18:46
0
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Последние матчи
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Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
3 : 2
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
0 : 2
03.02.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
0 : 0
27.01.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
3 : 1
03.02.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 3
27.01.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм

Байер - Бавария - 10 февраля 2024

Байер
10.02.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
- : -
Не начался
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Бавария
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЦЗ
20
Алехандро Гримальдо
ЛП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Флориан Вирц
ЦП
34
Гранит Джака
ЦП
23
Адам Гложек
ЦП
19
Нейтан Телла
ПП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Дайот Упамекано
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ЦП
25
Томас Мюллер
ЦП
42
Джамал Мусиала
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
Бавария
3-5-1-1
1
Градецки
2
Станишич
3
Хинкапе
4
Урретавискайя
20
Гримальдо
10
Вирц
34
Джака
23
Гложек
19
Телла
8
Андрих
9
Иглесиас
4-5-1
1
Нойер
40
Мазрауи
4
де Лигт
15
Дайер
19
Упамекано
45
Павлович
10
Сане
25
Мюллер
42
Мусиала
8
Горецка
9
Кейн
Остались в запасе
Байер
Бавария
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Байер - Бавария
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Россия
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