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Торпедо

Тюмень - Енисей - 30 июля 2023

Тюмень
30.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Енисей
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тюмень - Енисей
Матч завершен
Замена
Антон Кобялко ️️️️➡️️ Виталий Шитов
90' +2
86'
Замена
Ярослав Крашевский ️️️️➡️️ Александр Масловский
86'
Замена
Анатолий Немченко ️️️️➡️️ Олег Ланин
Замена
Михаил Петров ️️️️➡️️ Евгений Болотов
82'
82'
Замена
Никита Раздорских ️️️️➡️️ Александр Канаплин
72'
Замена
Ираклий Логуа ️️️️➡️️ Никита Глушков
Замена
Никита Балахонцев ️️️️➡️️ Андреа Чуканов
63'
Желтая карточка
Евгений Болотов
60'
Желтая карточка
Иван Маркелов
58'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
88
Денис Самойлов
ЦП
8
Андреа Чуканов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
9
Иван Маркелов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
96
Херман Феррейра
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Александр Ломакин
ЦП
21
Егор Иванов
ЦП
9
Никита Глушков
ЛВ
22
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Тюмень
1
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
ЦП
7
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
86
Антон Кобялко
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
24
Ярослав Крашевский
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
12
Никита Раздорских
ЦП
27
Анатолий Немченко
ЦП
17
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-2-1-2-2
44
Любаков
51
Синяк
6
Печенкин
72
Бем
19
Байтуков
57
Болотов
88
Самойлов
8
Чуканов
17
Шитов
9
Маркелов
11
Порохов
4-1-2-1-2
38
Ставер
33
Масловский
5
Стежко
96
Феррейра
80
Бардыбахин
64
Ланин
8
Ломакин
21
Иванов
9
Глушков
9
Савельев
22
Канаплин
57
Болотов
13
Петров
13
Петров
57
Болотов
8
Чуканов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
8
Чуканов
17
Шитов
86
Кобялко
86
Кобялко
17
Шитов
33
Масловский
24
Крашевский
24
Крашевский
33
Масловский
9
Глушков
7
Логуа
7
Логуа
9
Глушков
22
Канаплин
12
Раздорских
12
Раздорских
22
Канаплин
64
Ланин
27
Немченко
27
Немченко
64
Ланин
Остались в запасе
Тюмень
Енисей
1
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
ЦП
7
Павел Шадрин
ЦП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
17
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
1
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
ЦП
7
Павел Шадрин
ЦП
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
17
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Тюмень - Енисей
2
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Дмитрий Голов (Омск)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
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