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Шинник

Сокол - Шинник - 23 июля 2023

Сокол
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 2 тур
3 : 2
Матч завершен
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Шинник
6' А. Евдокимов
87' В. Бабаев
41' Д. Самойлов
90+5' М. Гащенков
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сокол - Шинник
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 2:2
Михаил Гащенков
ГОЛ! 2:1
Владлен Бабаев
87'
Замена
Максим Караев ️️️️➡️️ Ян Гудков
78'
Замена
Дмитрий Югалдин ️️️️➡️️ Дмитрий Сасин
75'
62'
Замена
Михаил Гащенков ️️️️➡️️ Вячеслав Зинков
58'
Желтая карточка
Андрей Семенов
45'
Желтая карточка
Никита Котин
41'
ГОЛ! 1:1
Дмитрий Самойлов
Желтая карточка
Данил Казанцев
32'
ГОЛ! 1:0
Андрей Евдокимов
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
63
Данил Казанцев
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
61
Артем Малахов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
23
Игорь Соколов
ПП
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
19
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Сокол
35
Петр Косаревский
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
98
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
33
Данила Ежков
ЦФ
Шинник
75
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
37
Дмитрий Малыхин
ОП
7
Михаил Гащенков
ЦП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-3-2
16
Федоров
66
Гудков
99
Евдокимов
27
Молодцов
23
Абазов
63
Казанцев
24
Мальцев
77
Сасин
11
Бабаев
10
Морозов
7
Турсунов
3-5-2
56
Довбня
17
Шадринцев
53
Котин
13
Семенов
23
Соколов
61
Малахов
5
Зинков
8
Самсонов
15
Самойлов
19
Рубцов
55
Гузь
66
Гудков
49
Караев
49
Караев
66
Гудков
77
Сасин
98
Югалдин
98
Югалдин
77
Сасин
5
Зинков
7
Гащенков
7
Гащенков
5
Зинков
Остались в запасе
Сокол
Шинник
35
Петр Косаревский
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
33
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
75
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
37
Дмитрий Малыхин
ОП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
35
Петр Косаревский
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
33
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
75
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
37
Дмитрий Малыхин
ОП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Сокол - Шинник
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Помощники судьи:
Игорь Князев (Курск)
Сергей Каруненко (Воронеж)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
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