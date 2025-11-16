16.11.2025, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-3-2-2
1
Крайков
6
Печенкин
19
Бутаев
5
Ковачевич
50
Быков
10
Мухин
2
Чуриков
69
Ермолин
8
Кахриманович
11
Голиянин
9
Шпитальный
3-1-1-3-2
1
Фролкин
20
Юрганов
53
Журавлев
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
19
Пуси
25
Уридия
2
Чуриков
33
Глойдман
33
Глойдман
2
Чуриков
8
Кахриманович
77
Лазарев
77
Лазарев
8
Кахриманович
9
Шпитальный
29
Никитин
29
Никитин
9
Шпитальный
69
Ермолин
13
Киреенко
13
Киреенко
69
Ермолин
23
Якимов
97
Магомедов
97
Магомедов
23
Якимов
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
99
Гиоргобиани
99
Абдоков
99
Абдоков
99
Гиоргобиани
25
Уридия
90
Турищев
90
Турищев
25
Уридия
19
Пуси
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
19
Пуси
Остались в запасе
Сокол
Факел
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
64
A. Dolya
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
64
A. Dolya
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Сокол - Факел
4
2
Всего ударов по воротам
3
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Факела», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Факел»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»