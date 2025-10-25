25.10.2025, суббота, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-3-1-1-1
1
Крайков
5
Ковачевич
19
Бутаев
50
Быков
51
Синяк
10
Мухин
2
Чуриков
8
Кахриманович
29
Никитин
9
Шпитальный
4-1-1-1-3
86
Шайхутдинов
20
Ковалев
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
6
Умников
37
Воронин
48
Уридия
7
Мурза
19
Руденко
19
Бутаев
33
Глойдман
33
Глойдман
19
Бутаев
29
Никитин
77
Лазарев
77
Лазарев
29
Никитин
2
Чуриков
13
Киреенко
13
Киреенко
2
Чуриков
51
Синяк
11
Голиянин
11
Голиянин
51
Синяк
6
Умников
9
Каменщиков
9
Каменщиков
6
Умников
19
Руденко
14
Яковлев
14
Яковлев
19
Руденко
7
Мурза
28
Новиков
28
Новиков
7
Мурза
Остались в запасе
Сокол
Волга
36
Михаил Левашов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Сокол - Волга
5
3
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Волги», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Волга»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»