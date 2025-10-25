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  • «Сокол» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Сокол» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 12:50
Сокол
25.10.2025, суббота, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Волга
76' П. Киреенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Крайков
5
Ковачевич
19
Бутаев
50
Быков
51
Синяк
10
Мухин
2
Чуриков
8
Кахриманович
29
Никитин
9
Шпитальный
4-1-1-1-3
86
Шайхутдинов
20
Ковалев
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
6
Умников
37
Воронин
48
Уридия
7
Мурза
19
Руденко
19
Бутаев
33
Глойдман
33
Глойдман
19
Бутаев
29
Никитин
77
Лазарев
77
Лазарев
29
Никитин
2
Чуриков
13
Киреенко
13
Киреенко
2
Чуриков
51
Синяк
11
Голиянин
11
Голиянин
51
Синяк
6
Умников
9
Каменщиков
9
Каменщиков
6
Умников
19
Руденко
14
Яковлев
14
Яковлев
19
Руденко
7
Мурза
28
Новиков
28
Новиков
7
Мурза
Остались в запасе
Сокол
Волга
36
Михаил Левашов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Сокол - Волга
5
3
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Волги», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Волга»

«Сокол» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Сокол
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