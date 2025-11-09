09.11.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-2-1-1-2
25
Солдатенко
5
Степанов
4
Бородин
3
Иваньков
22
Кожемякин
26
Байтуков
5
Москвичев
27
Орехов
7
Юшин
79
Каштанов
10
Дунай
3-3-2-1-1
1
Крайков
50
Быков
6
Печенкин
19
Бутаев
2
Чуриков
10
Мухин
5
Ковачевич
8
Кахриманович
69
Ермолин
29
Никитин
9
Шпитальный
26
Байтуков
99
Шевченко
99
Шевченко
26
Байтуков
7
Юшин
23
Данилин
23
Данилин
7
Юшин
79
Каштанов
73
Шитов
73
Шитов
79
Каштанов
10
Дунай
9
Чупаев
9
Чупаев
10
Дунай
19
Бутаев
33
Глойдман
33
Глойдман
19
Бутаев
29
Никитин
13
Киреенко
13
Киреенко
29
Никитин
69
Ермолин
11
Голиянин
11
Голиянин
69
Ермолин
2
Чуриков
70
Бахарев
70
Бахарев
2
Чуриков
Остались в запасе
Торпедо
Сокол
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Торпедо - Сокол
1
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Сокола», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Сокол»
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Источник: «Бомбардир»