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  • «Торпедо» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Торпедо» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 14:50
Торпедо
09.11.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
69' А. Чупаев
87' Г. Бахарев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
70
Глеб Бахарев
ЦФ
4-2-1-1-2
25
Солдатенко
5
Степанов
4
Бородин
3
Иваньков
22
Кожемякин
26
Байтуков
5
Москвичев
27
Орехов
7
Юшин
79
Каштанов
10
Дунай
3-3-2-1-1
1
Крайков
50
Быков
6
Печенкин
19
Бутаев
2
Чуриков
10
Мухин
5
Ковачевич
8
Кахриманович
69
Ермолин
29
Никитин
9
Шпитальный
26
Байтуков
99
Шевченко
99
Шевченко
26
Байтуков
7
Юшин
23
Данилин
23
Данилин
7
Юшин
79
Каштанов
73
Шитов
73
Шитов
79
Каштанов
10
Дунай
9
Чупаев
9
Чупаев
10
Дунай
19
Бутаев
33
Глойдман
33
Глойдман
19
Бутаев
29
Никитин
13
Киреенко
13
Киреенко
29
Никитин
69
Ермолин
11
Голиянин
11
Голиянин
69
Ермолин
2
Чуриков
70
Бахарев
70
Бахарев
2
Чуриков
Остались в запасе
Торпедо
Сокол
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Торпедо - Сокол
1
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Сокола», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Сокол»

«Торпедо» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Торпедо
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