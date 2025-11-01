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  • «Урал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Урал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 12:50
Урал
01.11.2025, суббота, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сокол
15' В. Бондарев 87' М. Секулич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
97
Илья Ишков
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
70
Глеб Бахарев
ЦФ
4-1-3-2
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
53
Бардачев
77
Мигель
6
Сунгатулин
14
Железнов
37
Бондарев
17
Карапузов
20
Марков
10
Секулич
3-3-1-2-1
1
Крайков
5
Ковачевич
50
Быков
6
Печенкин
2
Чуриков
10
Мухин
51
Синяк
8
Кахриманович
77
Лазарев
29
Никитин
9
Шпитальный
17
Карапузов
14
Мосин
14
Мосин
17
Карапузов
37
Бондарев
8
Аюпов
8
Аюпов
37
Бондарев
20
Марков
97
Ишков
97
Ишков
20
Марков
14
Железнов
59
Харин
59
Харин
14
Железнов
77
Лазарев
17
Дауров
17
Дауров
77
Лазарев
51
Синяк
13
Киреенко
13
Киреенко
51
Синяк
29
Никитин
11
Голиянин
11
Голиянин
29
Никитин
2
Чуриков
53
Грибов
53
Грибов
2
Чуриков
8
Кахриманович
70
Бахарев
70
Бахарев
8
Кахриманович
Остались в запасе
Урал
Сокол
86
Иван Кузнецов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Урал - Сокол
1
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Сокола», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Сокол»

«Урал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Урал
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