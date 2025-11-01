01.11.2025, суббота, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-3-2
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
53
Бардачев
77
Мигель
6
Сунгатулин
14
Железнов
37
Бондарев
17
Карапузов
20
Марков
10
Секулич
3-3-1-2-1
1
Крайков
5
Ковачевич
50
Быков
6
Печенкин
2
Чуриков
10
Мухин
51
Синяк
8
Кахриманович
77
Лазарев
29
Никитин
9
Шпитальный
17
Карапузов
14
Мосин
14
Мосин
17
Карапузов
37
Бондарев
8
Аюпов
8
Аюпов
37
Бондарев
20
Марков
97
Ишков
97
Ишков
20
Марков
14
Железнов
59
Харин
59
Харин
14
Железнов
77
Лазарев
17
Дауров
17
Дауров
77
Лазарев
51
Синяк
13
Киреенко
13
Киреенко
51
Синяк
29
Никитин
11
Голиянин
11
Голиянин
29
Никитин
2
Чуриков
53
Грибов
53
Грибов
2
Чуриков
8
Кахриманович
70
Бахарев
70
Бахарев
8
Кахриманович
Остались в запасе
Урал
Сокол
86
Иван Кузнецов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Урал - Сокол
1
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Сокола», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Сокол»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»