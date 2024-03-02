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Арсенал
Динамо Мх
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Сокол
1 : 0
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Арсенал
2 : 0
03.03.2024
Черноморец
Россия. Первая лига, 21 тур
Арсенал
2 : 0
03.03.2024
Черноморец
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
1 : 0
02.03.2024
Динамо Мх

Арсенал - Динамо Мх - 23 июля 2023

Арсенал
23.07.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Динамо Мх
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арсенал - Динамо Мх
Матч завершен
89'
Замена
Рамазан Абдурагимов ️️️️➡️️ Ражаб Магомедов
Замена
Александр Денисов ️️️️➡️️ Джонатан Окоронкво
88'
81'
Замена
Самину Абдуллахи ️️️️➡️️ Никита Глушков
Замена
Михаил Яковлев ️️️️➡️️ Ишхан Гелоян
74'
Замена
Алекс Мацукатов ️️️️➡️️ Максим Кайнов
67'
Замена
Дэнис Файзуллин ️️️️➡️️ Рустам Халназаров
67'
Замена
Александр Коротков ️️️️➡️️ Артем Попов
67'
59'
Желтая карточка
Залимхан Юсупов
Желтая карточка
Ифеани Дэвид Ндука
26'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
2
Илья Быковский
ЛЗ
5
Константин Нижегородов
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
5
Алексей Померко
ОП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
71
Руслан Лисакович
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
11
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
99
Дмитрий Герасимов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
73
Ансор Хабибов
ЦП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
10
Рамазан Абдурагимов
ЦП
3-2-1-3-1
36
Левашов
2
Быковский
31
Большаков
5
Нижегородов
13
Кайнов
5
Померко
4
Ндука
70
Гелоян
7
Халназаров
8
Попов
20
Окоронкво
3-3-2-2
27
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
34
Храмцов
55
Ковачевич
71
Лисакович
13
Кагермазов
47
Глушков
22
Юсупов
11
Касинтура
9
Магомедов
20
Окоронкво
71
Денисов
71
Денисов
20
Окоронкво
8
Попов
24
Коротков
24
Коротков
8
Попов
13
Кайнов
10
Мацукатов
10
Мацукатов
13
Кайнов
70
Гелоян
18
Яковлев
18
Яковлев
70
Гелоян
7
Халназаров
50
Файзуллин
50
Файзуллин
7
Халназаров
47
Глушков
10
Абдуллахи
10
Абдуллахи
47
Глушков
9
Магомедов
10
Абдурагимов
10
Абдурагимов
9
Магомедов
Остались в запасе
Арсенал
Динамо Мх
80
Никита Кокарев
ВР
99
Дмитрий Герасимов
ВР
73
Ансор Хабибов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
99
Дмитрий Герасимов
ВР
73
Ансор Хабибов
ЦП
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Арсенал - Динамо Мх
1
1
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов (Воронеж)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Резервный судья:
Андрей Стрелков (Курск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
Арсенал
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Енисей
- : -
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Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
Россия. Первая лига, 22 тур
Кубань
- : -
10.03.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
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- : -
10.03.2024
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