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СКА-Хабаровск - Тюмень - 23 июля 2023

СКА-Хабаровск
23.07.2023, воскресенье, 10:30
Россия. Первая лига, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Тюмень
14' О. Кожемякин
87' С. Алиев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол СКА-Хабаровск - Тюмень
Матч завершен
ГОЛ! 2:0
Саид Алиев
87'
Замена
Андрей Савинов ️️️️➡️️ Илья Петров
80'
Замена
Саид Алиев ️️️️➡️️ Василий Алейников
80'
Замена
Дмитрий Стародуб ️️️️➡️️ Николай Покидышев
79'
78'
Замена
Андреа Чуканов ️️️️➡️️ Виталий Шитов
Замена
Никита Мирошниченко ️️️️➡️️ Артем Симонян
68'
62'
Замена
Михаил Петров ️️️️➡️️ Евгений Болотов
62'
Замена
Никита Балахонцев ️️️️➡️️ Иван Маркелов
61'
Желтая карточка
Евгений Болотов
Желтая карточка
Томас Рукас
60'
Замена
Василий Алейников ️️️️➡️️ Альбек Гонгапшев
46'
Желтая карточка
Юрий Бавин
39'
Желтая карточка
Николай Покидышев
28'
28'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Александр Коротаев
ГОЛ! 1:0
Олег Кожемякин
14'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
95
Илья Петров
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
7
Артем Симонян
АП
31
Андрей Никитин
ЛВ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
86
Кирилл Никитин
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
88
Денис Самойлов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Иван Маркелов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Тюмень
1
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Андреа Чуканов
АП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
86
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-2-3
50
Сугробов
96
Рукас
17
Покидышев
4
Кожемякин
95
Петров
14
Бавин
31
Никитин
7
Симонян
57
Бегун
86
Никитин
11
Гонгапшев
3-2-1-1-3
44
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
51
Синяк
19
Байтуков
57
Болотов
88
Самойлов
17
Шитов
11
Порохов
24
Коротаев
9
Маркелов
17
Покидышев
8
Стародуб
8
Стародуб
17
Покидышев
11
Гонгапшев
38
Алейников
38
Алейников
11
Гонгапшев
7
Симонян
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
7
Симонян
95
Петров
70
Савинов
70
Савинов
95
Петров
Алейников
9
Алиев
9
Алиев
Алейников
57
Болотов
13
Петров
13
Петров
57
Болотов
17
Шитов
8
Чуканов
8
Чуканов
17
Шитов
9
Маркелов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
9
Маркелов
24
Коротаев
10
Татаринов
10
Татаринов
24
Коротаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тюмень
78
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
1
Андрей Савин
ВР
4
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
86
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Савин
ВР
4
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
86
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тюмень
3
1
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич (Москва)
Помощники судьи:
Наиль Сейфетдинов (Казань)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Максим Скорочкин (Владивосток)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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