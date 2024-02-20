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Тюмень - Химки - 17 июля 2023

Тюмень
17.07.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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Химки
13' И. Порохов (П)
50' А. Коротаев
76' П. Голубович (АГ)
41' А. Руденко (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тюмень - Химки
Матч завершен
Желтая карточка
Никита Печенкин
90' +5
Замена
Антон Кобялко ️️️️➡️️ Евгений Татаринов
88'
Замена
Никита Балахонцев ️️️️➡️️ Виталий Шитов
88'
85'
Желтая карточка
Аршак Корян
81'
Замена
Егор Шмаров ️️️️➡️️ Кристиан Тассано
79'
Желтая карточка
Лев Скворцов
ГОЛ в свои ворота! 3:1
Петар Голубович
76'
Желтая карточка
Иван Маркелов
72'
Замена
Андреа Чуканов ️️️️➡️️ Илья Порохов
66'
63'
Замена
️️️️➡️️ Александр Руденко
63'
Замена
Стефан Мелентиевич ️️️️➡️️ Ираклий Чежия
55'
Замена
Александр Мухин ️️️️➡️️ Аяз Гулиев
55'
Замена
Лев Скворцов ️️️️➡️️ Артур Черный
ГОЛ! 2:1
Александр Коротаев
50'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Игорь Дружинин
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Александр Руденко
Желтая карточка
Руслан Байтуков
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Илья Порохов
13'
Пенальти не реализован
Илья Порохов
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
19
Руслан Байтуков
ОП
88
Денис Самойлов
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
9
Иван Маркелов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
66
Лео Андраде
ЦЗ
73
Артур Черный
ЦЗ
24
Станислав Поройков
ПЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
8
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
9
Александр Руденко
ЛВ
11
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Тюмень
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
1
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Андреа Чуканов
АП
51
Антон Синяк
ЛЗ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
86
Антон Кобялко
ЦФ
Химки
95
Александр Мухин
ЦФ
81
Данил Слободян
АП
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
68
Павел Малоземов
ЛВ
22
Лев Скворцов
ПЗ
71
Владимир Шишнин
ПЗ
33
Иван Павлов
ВР
19
Егор Шмаров
ЦФ
2-2-1-3-2
44
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
57
Болотов
19
Байтуков
88
Самойлов
9
Маркелов
77
Дружинин
17
Шитов
24
Коротаев
11
Порохов
3-2-1-3
1
Митрюшкин
17
Тассано
66
Андраде
73
Черный
2
Голубович
3
Чежия
8
Гулиев
11
Корян
97
Магомедов
9
Руденко
17
Шитов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
17
Шитов
11
Порохов
8
Чуканов
8
Чуканов
11
Порохов
77
Дружинин
10
Татаринов
10
Татаринов
77
Дружинин
Татаринов
86
Кобялко
86
Кобялко
Татаринов
8
Гулиев
95
Мухин
95
Мухин
8
Гулиев
3
Чежия
6
Мелентиевич
6
Мелентиевич
3
Чежия
73
Черный
22
Скворцов
22
Скворцов
73
Черный
17
Тассано
19
Шмаров
19
Шмаров
17
Тассано
Остались в запасе
Тюмень
Химки
13
Михаил Петров
ЦЗ
1
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
81
Данил Слободян
АП
68
Павел Малоземов
ЛВ
71
Владимир Шишнин
ПЗ
33
Иван Павлов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
13
Михаил Петров
ЦЗ
1
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
4
Вадим Милютин
ЦЗ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
Остались в запасе
81
Данил Слободян
АП
68
Павел Малоземов
ЛВ
71
Владимир Шишнин
ПЗ
33
Иван Павлов
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Тюмень - Химки
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Валентин Мурашов (Москва)
Резервный судья:
Евгений Галимов (Екатеринбург)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
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