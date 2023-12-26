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Родина - Сокол - 16 июля 2023

Родина
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
4 : 0
Матч завершен
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Сокол
31' А. Гордюшенко
33' И. Тимошенко
81' И. Тимошенко
90+2' Р. Куль (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Родина - Сокол
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 4:0
Руслан Куль
90' +2
Замена
Максим Данилин ️️️️➡️️ Астемир Гордюшенко
84'
Замена
Олег Дмитриев ️️️️➡️️ Иван Тимошенко
84'
83'
Замена
Максим Караев ️️️️➡️️ Андрей Евдокимов
ГОЛ! 3:0
Иван Тимошенко
81'
Замена
Илья Камышев ️️️️➡️️ Уэсли Ната
65'
64'
Замена
Дмитрий Вебер ️️️️➡️️ Ян Гудков
64'
Замена
Никита Маньков ️️️️➡️️ Игорь Турсунов
Замена
Игорь Андреев ️️️️➡️️ Амур Калмыков
58'
Замена
Руслан Куль ️️️️➡️️ Кирилл Колесниченко
58'
46'
Замена
Дмитрий Югалдин ️️️️➡️️ Никита Козловский
Желтая карточка
Амур Калмыков
45' +1
34'
Замена
Владислав Морозов ️️️️➡️️ Данила Ежков
ГОЛ! 2:0
Иван Тимошенко
33'
ГОЛ! 1:0
Астемир Гордюшенко
31'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
19
Кирилл Колесниченко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
9
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
63
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Игорь Турсунов
ЦФ
33
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Родина
25
Даниил Баринов
ВР
11
Денис Тихонов
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
21
Игорь Андреев
ЦФ
30
Максим Данилин
ЦП
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
8
Илья Камышев
ЦП
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
74
Руслан Куль
ПВ
Сокол
10
Владислав Морозов
ЦФ
35
Петр Косаревский
ВР
98
Дмитрий Югалдин
ЦП
9
Альберт Погосян
АП
25
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
29
Дмитрий Вебер
ЦП
49
Максим Караев
ЛЗ
4-1-2-1-2
1
Айдаров
36
Воропаев
3
Плиев
24
Клещенко
40
Безчаснюк
6
Фищенко
72
Гордюшенко
19
Колесниченко
33
Ната
99
Тимошенко
9
Калмыков
4-1-1-2-2
16
Федоров
27
Молодцов
66
Гудков
99
Евдокимов
23
Абазов
63
Казанцев
21
Козловский
11
Бабаев
77
Сасин
33
Ежков
7
Турсунов
99
Тимошенко
34
Дмитриев
34
Дмитриев
99
Тимошенко
9
Калмыков
21
Андреев
21
Андреев
9
Калмыков
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
33
Ната
8
Камышев
8
Камышев
33
Ната
19
Колесниченко
74
Куль
74
Куль
19
Колесниченко
33
Ежков
10
Морозов
10
Морозов
33
Ежков
21
Козловский
98
Югалдин
98
Югалдин
21
Козловский
7
Турсунов
25
Маньков
25
Маньков
7
Турсунов
66
Гудков
29
Вебер
29
Вебер
66
Гудков
99
Евдокимов
49
Караев
49
Караев
99
Евдокимов
Остались в запасе
Родина
Сокол
25
Даниил Баринов
ВР
11
Денис Тихонов
ЛВ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
35
Петр Косаревский
ВР
9
Альберт Погосян
АП
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
25
Даниил Баринов
ВР
11
Денис Тихонов
ЛВ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
Остались в запасе
35
Петр Косаревский
ВР
9
Альберт Погосян
АП
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Родина - Сокол
1
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Максим Перезва (Раменское)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Сапсан Арена
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