«Наполи» выбирает между тремя тренерами
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
«Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
«Салернитана» – «Рома»: прогноз на матч итальянской Серии А, 29 января
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе