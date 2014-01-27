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«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
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Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
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3
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
5 февраля, 09:54
0
Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна
29 января, 12:54
1
Серия А. Миранчук забил победный гол в матче «Аталанта» – «Удинезе» (2:0)
27 января, 19:00
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Обзор матча «Аталанта» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
27 января, 18:54
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Миранчук забил «Удинезе»
27 января, 17:39
0
«Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 09:55
0
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
5 февраля, 10:20
3
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
5 февраля, 09:54
0
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Последние матчи
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Удинезе
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
0 : 1
28.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, Финал
Наполи
0 : 1
22.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер

Удинезе - Интер - 07 апреля 2024

Удинезе
07.04.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 31 тур
- : -
Не начался
Интер
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Удинезе - Интер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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