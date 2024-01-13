ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
Глеб высказался о перспективах Головина
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
«Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января