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ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне