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«Ренн» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:41
0
«Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:52
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Брест
2 : 0
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2 : 1
03.02.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 0
28.01.2024
Лилль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 4
24.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
1 : 2
04.02.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
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06.01.2024
Лорьян

Монпелье - Лорьян - 07 апреля 2024

Монпелье
07.04.2024, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 28 тур
- : -
Не начался
Лорьян
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Монпелье - Лорьян
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
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