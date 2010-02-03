«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
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«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
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«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ
«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
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