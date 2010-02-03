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Ницца
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
0
Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ
3 февраля, 17:13
10
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
31 января, 20:24
5
«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
26 января, 10:17
0
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
13 января, 20:14
5
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
0
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
31 января, 20:24
5
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
13 января, 20:14
5
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
13 января, 10:26
0
«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:13
0
Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ
3 февраля, 17:13
10
«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
26 января, 10:17
0
«Ницца» озвучила топ-клубам АПЛ цену на Тодибо
12 января, 15:51
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
«Сосьедаду» предложили арендовать хавбека «ПСЖ»
8 января, 11:06
0
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Последние матчи
Все
Реймс
Ницца
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
2 : 3
04.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
0 : 0
28.01.2024
Нант
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монпелье
1 : 4
07.02.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
0 : 0
04.02.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
27.01.2024
Метц
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца

Реймс - Ницца - 07 апреля 2024

Реймс
07.04.2024, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 28 тур
- : -
Не начался
Ницца
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Реймс - Ницца
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
Лион
Россия
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