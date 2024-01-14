ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Обзор матча «ПСЖ» – «Брест» голы и лучшие моменты (Видео)
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«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
«Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января