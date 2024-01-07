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«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
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«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»
«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
«Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января