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8 февраля, 01:10
0
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8 февраля, 00:30
6
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 10:10
0
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:53
0
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:57
0
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:53
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«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:57
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0
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0
«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
14 января, 11:57
0
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
8 февраля, 01:10
0
Кузяева впервые удалили во Франции
8 февраля, 00:30
6
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 10:10
0
Лига 1. «ПСЖ» победил «Страсбур» (2:1) благодаря голам Мбаппе и Асенсио
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Ланс
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 2
07.01.2024
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Клермон
1 : 3
21.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
1 : 1
28.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 1
03.02.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 2
28.01.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 2
07.01.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/8 финала
Страсбур
3 : 1
07.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1 : 2
02.02.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
1 : 1
28.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/16 финала
Клермон
1 : 3
21.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур

Ланс - Страсбур - 10 февраля 2024

Ланс
10.02.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
- : -
Не начался
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Страсбур
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ланс
30
Брис Самба
ВР
2
Рубен Агилар
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Факундо Медина
ЦЗ
13
Джоаннер Чавес
ЛП
10
Давид Кошта
ЦП
18
Анди Диуф
ЦП
23
Нил Эль-Айнауи
ЦП
29
Пшемыслав Франковски
ПП
9
Элье Ваи
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
2
Фредерик Жилберт
ЛЗ
24
Абакар Силла
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
23
Анжело Габриэль
ЛП
27
Ибраима Сиссоко
ЦП
18
Жуниор Мванга
ЦП
26
Дилан Баква
ПП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
11
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ланс
Страсбур
3-5-2
30
Самба
2
Агилар
4
Дансо
14
Медина
13
Чавес
10
Кошта
18
Диуф
23
Эль-Айнауи
29
Франковски
7
Сотока
9
Ваи
4-4-2
36
Беллааруш
28
Сенайя
24
Силла
5
Перрен
2
Жилберт
26
Баква
27
Сиссоко
18
Мванга
23
Габриэль
11
Дьон
19
Диарра
Остались в запасе
Ланс
Страсбур
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ланс - Страсбур
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
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