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Нант
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4 февраля, 11:15
0
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:53
0
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:57
0
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
31 января, 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
31 января, 11:57
2
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
0
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
31 января, 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
31 января, 11:57
2
Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»
30 января, 08:07
1
«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
27 января, 13:36
0
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:53
0
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:57
0
В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
14 декабря 2023, 17:28
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
10 декабря 2023, 00:54
0
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря 2023, 11:50
0
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Тулуза
Нант
Франция. Кубок, 1/32 финала
По
1 : 4
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
0 : 1
20.01.2024
Лаваль
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
2 : 3
04.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 2
28.01.2024
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 1
03.02.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
0 : 0
28.01.2024
Нант
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
0 : 1
20.01.2024
Лаваль
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/32 финала
По
1 : 4
05.01.2024
Нант

Тулуза - Нант - 11 февраля 2024

Тулуза
11.02.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
- : -
Не начался
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Нант
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
37
Янн Гбоу
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
8
Венсан Сьерро
ЦП
20
Никлас Шмидт
ЦП
80
Шави Бабика
ЦП
9
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
2
Жан-Кевин Дюверн
ЛЗ
44
Натан Зезе
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
15
Тино Кадевере
ЛП
3
Кентен Мерлен
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Педро Чиривелья
ЦП
25
Флоран Мойе
ПП
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
Нант
4-5-1
50
Ресте
17
Суасо
2
Николайсен
13
Мависса Элеби
3
Деслер
15
Доннум
8
Сьерро
20
Шмидт
80
Бабика
37
Гбоу
9
Даллинга
4-5-1
1
Лафон
98
Амьен-Аду
44
Зезе
21
Кастеллетто
2
Дюверн
25
Мойе
3
Мерлен
17
Сиссоко
5
Чиривелья
15
Кадевере
31
Мохамед
Остались в запасе
Тулуза
Нант
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Тулуза - Нант
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
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