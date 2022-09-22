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22 сентября 2022, 20:23
5
Экс-спартаковец Калиниченко начал самостоятельную тренерскую карьеру в Эстонии
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9
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3
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
25 января 2022, 15:56
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
25 января 2022, 11:51
6
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
23 января 2022, 17:13
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«Ботев» и «Жилина» – соперники «Зенита» на зимних сборах в Дубае
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6 : 0
02.03.2024
Нарва Транс

Левадия - Жилина - 20 июля 2023

Левадия
20.07.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Матч завершен
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Жилина
10' Э. Агиири
3' M. Rusnák
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Левадия - Жилина
Матч завершен
Замена
Aleksandr Zakarliuka ️️️️➡️️ Бурама Фомба
87'
73'
Замена
Патрик Мислович ️️️️➡️️ Timotej Jambor
73'
Замена
Доминик Яворчек ️️️️➡️️ Mario Sauer
Замена
João Pedro ️️️️➡️️ Ioan Yakovlev
68'
Замена
Роберт Кирсс ️️️️➡️️ Heitor
68'
ГОЛ! 1:1
Эрнест Агиири
10'
3'
ГОЛ! 0:1
Matúš Rusnák
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадия
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
26
Бурама Фомба
ЦЗ
3
Heitor
ЦЗ
19
Эдгар Тур
ПЗ
15
Til Mavretič
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
10
Ioan Yakovlev
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
21
Эрнест Агиири
ЛВ
20
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
20
Kristian Bari
ЦЗ
18
Andrej Stojchevski
ЦП
37
Mario Sauer
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
29
Давид Дуриш
ЛВ
23
J. Minarik
ЦФ
8
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
19
Timotej Jambor
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
25
Tomas Nemcik
ЦФ
Левадия
1
Oliver Ani
ВР
29
Nikita Vassiljev
ЦП
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
10
Брент Леписту
ЦП
23
Хенри Валья
АП
17
Роберт Кирсс
ЦФ
18
Murad Velijev
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
36
João Pedro
ЦФ
Жилина
1
Jakub Badzgon
ВР
22
Samuel Belanik
ВР
2
Доминик Яворчек
ЦЗ
17
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
4
Samuel Kopásek
ЦЗ
3
Patrik Leitner
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
14
Yves Erick Bile
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
13
Henry Addo
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
4-4-1-1
22
Валлнер
2
26
Фомба
3
19
Тур
15
10
11
Айнсалу
6
Пеетсон
21
Агиири
20
1-3-1-5
30
20
18
37
11
29
Дуриш
23
25
66
19
8
26
Фомба
24
24
26
Фомба
3
17
Кирсс
17
Кирсс
3
10
36
36
10
37
2
Яворчек
2
Яворчек
37
19
23
Мислович
23
Мислович
19
Остались в запасе
Левадия
Жилина
1
Oliver Ani
ВР
29
Nikita Vassiljev
ЦП
10
Брент Леписту
ЦП
23
Хенри Валья
АП
18
Murad Velijev
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
1
Jakub Badzgon
ВР
22
Samuel Belanik
ВР
17
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
4
Samuel Kopásek
ЦЗ
3
Patrik Leitner
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
14
Yves Erick Bile
ЦП
13
Henry Addo
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
Остались в запасе
1
Oliver Ani
ВР
29
Nikita Vassiljev
ЦП
10
Брент Леписту
ЦП
23
Хенри Валья
АП
18
Murad Velijev
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Badzgon
ВР
22
Samuel Belanik
ВР
17
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
4
Samuel Kopásek
ЦЗ
3
Patrik Leitner
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
14
Yves Erick Bile
ЦП
13
Henry Addo
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Левадия - Жилина
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Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
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