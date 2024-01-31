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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Антверпен
Стандард - Антверпен: обзор матча 31 января 2024
Стандард
31.01.2024, среда, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
63'
М. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Антверпен
90'
Замена
К. Корбани
️️️️
Ч. Эджуке
Замена
К. Соуа
️️️️
М. Дженепо
90'
88'
Вторая желтая
М. Кейта
86'
Желтая карточка
Ч. Эджуке
83'
Замена
А. Муджа
️️️️
Д. Керк
83'
Замена
Я. Ондрейка
️️️️
М. Думбия
Желтая карточка
К. Лайфис
76'
Замена
С. Перица
️️️️
H. Sahabo
73'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Думбия
40'
Желтая карточка
М. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
(К)
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Стандард
20
Мервил Бокади
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Камаль Соуа
АП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
27
Eran Tuypens
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
3-5-1-1
16
Бодар
21
Думбия
4
13
Фосси
80
7
Альсате
21
Прайс
21
Баликвиша
34
Лайфис
12
Дженепо
9
Канга
3-1-3-2-1
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
5
Вейндал
16
Кейта
17
Думбия
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
9
Керк
21
Эджуке
99
Иленихена
12
Дженепо
14
Соуа
14
Соуа
12
Дженепо
80
18
Перица
18
Перица
80
21
Эджуке
20
Корбани
20
Корбани
21
Эджуке
17
Думбия
11
Ондрейка
11
Ондрейка
17
Думбия
9
Керк
7
Муджа
7
Муджа
9
Керк
Остались в запасе
Стандард
Антверпен
20
Мервил Бокади
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Сенне Ламменс
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
27
Eran Tuypens
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
Остались в запасе
20
Мервил Бокади
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
27
Eran Tuypens
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Стандард - Антверпен
1
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
476
474
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.12
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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2023.01.18 11:57
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
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2025.01.29 16:42
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