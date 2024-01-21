Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Шарлеруа
Антверпен - Шарлеруа: обзор матча 21 января 2024
Антверпен
21.01.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Шарлеруа
19'
В. Янссен
41'
Д. Иленихена
65'
О. Вейндал
76'
Ю. Эккеленкамп
85'
А. Бернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Шарлеруа
Желтая карточка
Д. Керк
87'
86'
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Илаймахаритра
85'
ГОЛ! 4:1!
А. Бернье
Пас отдал
Д. Хейманс
Замена
К. Корбани
️️️️
А. Муджа
83'
Замена
Я. Ондрейка
️️️️
Ю. Эккеленкамп
78'
Замена
V. Udoh
️️️️
Д. Иленихена
78'
ГОЛ! 4:0!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
76'
Замена
Д. Керк
️️️️
Ч. Эджуке
73'
66'
Замена
Н. Штулич
️️️️
П. Гуягон
ГОЛ! 3:0!
О. Вейндал
Пас отдал
В. Янссен
65'
58'
Желтая карточка
И. Мбенза
46'
Замена
К. Нкуба
️️️️
Ж. Рогель
46'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
М. Букамир
43'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
ГОЛ! 2:0!
Д. Иленихена
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
Ч. Эджуке
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
21
Жан Рогель
ПП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ПАЗ
27
Eran Tuypens
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Бутез
5
Вейндал
23
Алдервейрелд
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
21
Эджуке
7
Муджа
14
Янссен
99
Иленихена
4-1-3-1-1
1
Патро
2
Ван Клемпут
25
Андреу
44
Букамир
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
21
Рогель
8
Зорган
7
Мбенза
8
Гуягон
17
7
Муджа
20
Корбани
20
Корбани
7
Муджа
21
Эджуке
9
Керк
9
Керк
21
Эджуке
32
Эккеленкамп
11
Ондрейка
11
Ондрейка
32
Эккеленкамп
99
Иленихена
19
19
99
Иленихена
23
Илаймахаритра
88
Мориока
88
Мориока
23
Илаймахаритра
44
Букамир
38
Хейманс
38
Хейманс
44
Букамир
21
Рогель
27
Нкуба
27
Нкуба
21
Рогель
8
Гуягон
9
Штулич
9
Штулич
8
Гуягон
Остались в запасе
Антверпен
Шарлеруа
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Eran Tuypens
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Eran Tuypens
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Антверпен - Шарлеруа
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
12
Офсайды
2
1
Количество передач
707
427
Сейвы
4
4
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.75
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Шарлеруа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+