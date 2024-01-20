Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Серкль Брюгге
Генк - Серкль Брюгге: обзор матча 20 января 2024
Генк
20.01.2024, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
64'
А. Зекири
8'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Серкль Брюгге
Желтая карточка
А. Айт Эль-Хадж
90'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Ойен
88'
88'
Замена
С. Мянго
️️️️
Ф. Назинью
87'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Л. Лопеш
Желтая карточка
К. Куэста
82'
79'
Желтая карточка
Л. Лопеш
68'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
А. Минда
ГОЛ! 1:1!
А. Зекири
64'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Данке
Пас отдал
Т. Сомерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
(К)
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
17
Грошовски
5
Галарса
22
Бонсу Баа
11
Ойен
11
Сор
99
Арокодаре
3-1-4-1-2
2
Даланд
5
Попович
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
22
Лопеш
27
Минда
80
Лемарешаль
24
Сомерс
17
9
Данке
11
Ойен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Ойен
20
Назинью
13
Мянго
13
Мянго
20
Назинью
22
Лопеш
27
27
22
Лопеш
27
Минда
11
Олаигбе
11
Олаигбе
27
Минда
Остались в запасе
Генк
Серкль Брюгге
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
9
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Генк - Серкль Брюгге
2
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
15
Офсайды
2
6
Количество передач
404
314
Сейвы
5
2
Точность передач %
63
58
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
2.35
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Серкль Брюгге
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+