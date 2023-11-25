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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Генк
Стандард - Генк: обзор матча 25 ноября 2023
Стандард
25.11.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Генк
66'
Х. Кавабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Генк
90'
+6
Желтая карточка
М. Галарса
90'
+2
Желтая карточка
Б. Хейнен
Замена
А. Хэйден
️️️️
С. Альсате
88'
83'
Замена
Л. Ойен
️️️️
З. Эль Уахди
Замена
Н. Огайо
️️️️
В. Канга
77'
Замена
К. Соуа
️️️️
М. Дженепо
72'
72'
Замена
А. Фадера
️️️️
Д. Пайнтсил
72'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Б. Эль-Ханнус
ГОЛ! 1:0!
Х. Кавабе
Пас отдал
Д. Чанак
66'
62'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
А. Зекири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
(К)
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Люка Ойен
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
1-5-2-2
16
Бодар
4
6
Кавабе
21
О'Нил
7
Альсате
21
Прайс
34
Лайфис
12
Дженепо
61
Чанак
9
Канга
3
Нгой
4-4-1-1
26
Вандевордт
3
МакКензи
46
Куэста
7
Эль Уахди
3
Артеага
8
Хейнен
28
Пайнтсил
22
Бонсу Баа
5
Галарса
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
7
Альсате
14
Хэйден
14
Хэйден
7
Альсате
12
Дженепо
14
Соуа
14
Соуа
12
Дженепо
9
Канга
39
Огайо
39
Огайо
9
Канга
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
17
Грошовски
11
Эль-Ханнус
7
Эль Уахди
11
Ойен
11
Ойен
7
Эль Уахди
28
Пайнтсил
39
Фадера
39
Фадера
28
Пайнтсил
9
Зекири
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Зекири
Остались в запасе
Стандард
Генк
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
Главный тренер
Жоффри Вален
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Стандард - Генк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
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