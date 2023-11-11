Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Стандард
Антверпен - Стандард: обзор матча 11 ноября 2023
Антверпен
11.11.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
6 : 0
Завершен
Стандард
4'
В. Янссен
14'
В. Янссен (П)
33'
Ю. Эккеленкамп
41'
А. Муджа
74'
Д. Иленихена
86'
М. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Стандард
Желтая карточка
З. ван ден Бош
89'
ГОЛ! 6:0!
М. Баликвиша
Пас отдал
Д. Керк
86'
81'
Замена
Н. Огайо
️️️️
З. Ванхесден
Замена
К. Корбани
️️️️
Р. Де Лат
80'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
Т. Алдервейрелд
80'
78'
Желтая карточка
М. Дженепо
ГОЛ! 5:0!
Д. Иленихена
74'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
69'
69'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
А. Хэйден
69'
Замена
Д. Чанак
️️️️
К. Соуа
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Муджа
69'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Ю. Эккеленкамп
69'
Желтая карточка
Й. Батай
49'
ГОЛ! 4:0!
А. Муджа
Пас отдал
М. Баликвиша
41'
38'
Желтая карточка
З. Ванхесден
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
А. Муджа
33'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Янссен
14'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
13
Зиньо Ванхесден
(К)
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Стандард
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
2
Де Лат
25
Батай
48
Вермерен
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Янссен
3-1-3-2-1
30
Хенкине
20
Деваэль
20
Бокади
13
Ванхесден
14
Хэйден
34
Лайфис
6
Кавабе
7
Альсате
14
Соуа
12
Дженепо
9
Канга
2
Де Лат
20
Корбани
20
Корбани
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
23
Алдервейрелд
32
Эккеленкамп
21
Эджуке
21
Эджуке
32
Эккеленкамп
7
Муджа
9
Керк
9
Керк
7
Муджа
14
Янссен
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Янссен
14
Хэйден
21
О'Нил
21
О'Нил
14
Хэйден
14
Соуа
61
Чанак
61
Чанак
14
Соуа
13
Ванхесден
39
Огайо
39
Огайо
13
Ванхесден
Остались в запасе
Антверпен
Стандард
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
Остались в запасе
21
Исаак Прайс
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Антверпен - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Стандард
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+