Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Антверпен
Шарлеруа - Антверпен: обзор матча 21 октября 2023
Шарлеруа
21.10.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Антверпен
50'
Н. Штулич
65'
М. Илаймахаритра (П)
88'
М. Илаймахаритра (П)
56'
Ю. Эккеленкамп
77'
Д. Иленихена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Антверпен
90'
+2
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Замена
Д. Хейманс
️️️️
М. Илаймахаритра
89'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Илаймахаритра
88'
87'
Желтая карточка
М. Баликвиша
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Н. Штулич
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Иленихена
76'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Д. Керк
75'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Ю. Эккеленкамп
75'
Замена
А. Юсуф
️️️️
О. Вейндал
Замена
А. Зорган
️️️️
П. Гуягон
70'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Илаймахаритра
65'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
ГОЛ! 1:0!
Н. Штулич
Пас отдал
В. Драгснес
50'
25'
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Кейта
Желтая карточка
С. Кнежевич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Парфе Гуягон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
21
Жан Рогель
ПП
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Коффи
20
Драгснес
25
Андреу
25
Марк
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
8
Гуягон
7
Мбенза
21
Рогель
88
Мориока
9
Штулич
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
5
Вейндал
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
8
Гуягон
8
Зорган
8
Зорган
8
Гуягон
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
38
Хейманс
23
Илаймахаритра
9
Штулич
20
Баджи
20
Баджи
9
Штулич
5
Вейндал
80
Юсуф
80
Юсуф
5
Вейндал
Керк
21
Эджуке
21
Эджуке
Керк
16
Кейта
9
Керк
9
Керк
16
Кейта
32
Эккеленкамп
99
Иленихена
99
Иленихена
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Шарлеруа
Антверпен
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
Сенне Ламменс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Шарлеруа - Антверпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Новости команд
Все
Шарлеруа
Антверпен
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+