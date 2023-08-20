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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Шарлеруа
Генк - Шарлеруа: обзор матча 20 августа 2023
Генк
20.08.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Шарлеруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Шарлеруа
87'
Замена
M. Ntelo
️️️️
Ю. Баджи
87'
Замена
М. Букамир
️️️️
Й. Багер
75'
Замена
Н. Штулич
️️️️
Р. Мориока
59'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Бернье
Замена
П. Грошовски
️️️️
А. Уаттара
58'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Т. Арокодаре
58'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Й. Сор
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
5
Матиас Галарса
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
42
Thomas Lutte
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Вандевордт
18
Кайембе
46
Куэста
15
Садик
27
Муньос
32
Уаттара
5
Галарса
39
Фадера
11
Эль-Ханнус
11
Сор
99
Арокодаре
3-4-2-1
12
Коффи
5
Багер
25
Марк
25
Андреу
21
Рогель
17
Бернье
8
Зорган
7
Мбенза
88
Мориока
38
Хейманс
20
Баджи
11
Сор
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
11
Сор
32
Уаттара
17
Грошовски
17
Грошовски
32
Уаттара
99
Арокодаре
11
Ойен
11
Ойен
99
Арокодаре
5
Багер
44
Букамир
44
Букамир
5
Багер
20
Баджи
31
31
20
Баджи
17
Бернье
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Бернье
88
Мориока
9
Штулич
9
Штулич
88
Мориока
Остались в запасе
Генк
Шарлеруа
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Martin Delavalée
ВР
42
Thomas Lutte
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
42
Thomas Lutte
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Генк - Шарлеруа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
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