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1 февраля, 12:10
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Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 12:07
0
«Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 2 февраля
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Мальорка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 1
04.02.2024
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 2
01.02.2024
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 0
29.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мальорка
0 : 0
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 0
02.02.2024
Мальорка
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка

Хетафе - Мальорка - 26 мая 2024

Хетафе
26.05.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 38 тур
- : -
Не начался
Мальорка
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хетафе - Мальорка
Всего ударов по воротам
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
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