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«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников
7 февраля, 15:57
1
АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»
6 февраля, 19:30
0
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Примера. Волевая победа на Канарах (2:1) позволила «Реалу» подняться в лидеры
27 января, 20:18
2
Стали известны стартовые составы на матч «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид»: 22 тур Ла Лиги
27 января, 17:09
0
«Лас-Пальмас» – «Реал»: прогноз на матч Ла Лиги, 27 января
27 января, 10:58
0
«Лас-Пальмас» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 09:44
0
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников
7 февраля, 15:57
1
АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»
6 февраля, 19:30
0
«Манчестер Сити» согласовал первый летний трансфер
5 февраля, 23:16
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Лас-Пальмас
Жирона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
3 : 1
17.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
03.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
27.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 0
03.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Сельта
0 : 1
28.01.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
3 : 1
17.01.2024
Райо Вальекано

Лас-Пальмас - Жирона - 28 апреля 2024

Лас-Пальмас
28.04.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 33 тур
- : -
Не начался
Жирона
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лас-Пальмас - Жирона
Всего ударов по воротам
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Испания. Примера
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Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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