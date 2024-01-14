С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
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Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
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«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
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Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»