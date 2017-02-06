Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»

Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру

Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц