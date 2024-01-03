Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе

Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений

Экс-судья Итурральде оценил моменты с возможными пенальти для «Реала» в ворота «Атлетико»