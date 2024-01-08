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«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
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«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
Беллингем мог назвать Гринвуда насильником по ходу матча «Хетафе» — «Реал»
Примера. «Реал» победил на выезде «Хетафе» (2:0) и вышел в лидеры, у Хоселу дубль
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«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
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