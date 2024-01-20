С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона

Лучшие бомбардиры в истории футбола

Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»

Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений

Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги