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Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
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С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
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