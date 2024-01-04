Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
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Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
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«Спартак» рассматривал вариант с трансфером Луиса Суареса
«Барселона» почти 20 лет платила второму человеку среди арбитров». Клубное ТВ «Реала» отреагировало на слова Хави
Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Экс-судья Итурральде оценил моменты с возможными пенальти для «Реала» в ворота «Атлетико»