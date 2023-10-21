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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Краснодар
Балтика - Краснодар: обзор матча 21 октября 2023
Балтика
21.10.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
24'
М. Кузьмин
36'
А. Энрикес
17'
Д. Кордоба
61'
Э. Сперцян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Краснодар
87'
Замена
К. Ленини
️️️️
Н. Кривцов
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Фернандес
82'
75'
Замена
Л. Оласа
️️️️
С. Петров
75'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ж. Батчи
Замена
А. Галоян
️️️️
М. Кузьмин
67'
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Сперцян
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Энрикес
57'
Желтая карточка
Г. Гузина
56'
Замена
К. Маляров
️️️️
Г. Сото
56'
46'
Замена
О. Олусегун
️️️️
К. Боржес
46'
Замена
А. Эктов
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
Г. Сото
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Батчи
ГОЛ! 2:1!
А. Энрикес
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Кузьмин
24'
Желтая карточка
И. Остойич
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
17
Гильермо Сото
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Краснодар
35
Роман Сафронов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Латышонок
4
Гассама
21
Остойич
26
Радмановац
17
Сото
5
Осипов
21
Фернандес
8
Бистрович
6
Кузьмин
9
Энрикес
30
Гузина
4-1-3-2
35
Сафронов
98
Петров
6
Алонсо
3
Тормена
82
Волков
53
Черников
11
Батчи
88
Кривцов
20
Боржес
9
Кордоба
8
Сперцян
17
Сото
7
Маляров
7
Маляров
17
Сото
21
Фернандес
8
Дудиев
8
Дудиев
21
Фернандес
6
Кузьмин
21
Галоян
21
Галоян
6
Кузьмин
9
Энрикес
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Энрикес
98
Петров
15
Оласа
15
Оласа
98
Петров
82
Волков
15
Эктов
15
Эктов
82
Волков
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
11
Батчи
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Батчи
20
Боржес
6
Олусегун
6
Олусегун
20
Боржес
Остались в запасе
Балтика
Краснодар
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Балтика - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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