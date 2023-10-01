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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Сочи
Факел - Сочи: обзор матча 01 октября 2023
Факел
01.10.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
43'
Е. Марков (П)
47'
В. Якимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Сочи
Замена
С. Брызгалов
️️️️
И. Квеквескири
89'
83'
Замена
Д. Аносов
️️️️
В. Литвинов
Замена
А. Яколиш
️️️️
Е. Марков
76'
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
75'
72'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
Замена
Н. Моцпан
️️️️
И. Альшин
69'
62'
Замена
А. Юсупов
️️️️
М. Крамарич
62'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Г. Мелкадзе
52'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
50'
Желтая карточка
М. Алвес
ГОЛ! 2:0!
В. Якимов
Пас отдал
Р. Магаль
47'
46'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Мигел
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Марков
43'
32'
Желтая карточка
К. Нобоа
4'
Желтая карточка
В. Литвинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Сочи
15
Тимофей Кашинцев
ВР
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-3-1-2
31
Беленов
28
Магаль
2
Черов
47
Божин
71
Мастерной
8
Мендель
33
Квеквескири
23
Якимов
10
Альшин
20
Марков
14
Аппаев
3-2-1-3-1
12
Заболотный
4
Литвинов
33
Алвес
40
Юрганов
27
Заика
17
Макарчук
16
Нобоа
6
Батырев
99
Мигел
14
Крамарич
77
Мелкадзе
33
Квеквескири
92
Брызгалов
92
Брызгалов
33
Квеквескири
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
20
Марков
70
Яколиш
70
Яколиш
20
Марков
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
14
Крамарич
4
Юсупов
4
Юсупов
14
Крамарич
4
Литвинов
69
Аносов
69
Аносов
4
Литвинов
99
Мигел
18
Бурмистров
18
Бурмистров
99
Мигел
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Факел
Сочи
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
15
Тимофей Кашинцев
ВР
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Факел - Сочи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Варанцо Петросян
Резервный судья:
Артем Любимов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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