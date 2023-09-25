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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Рубин
Факел - Рубин: обзор матча 25 сентября 2023
Факел
25.09.2023, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
85'
В. Вада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Рубин
Желтая карточка
Т. Селе
90'
+3
90'
+2
Замена
Р. Безруков
️️️️
Л. Ранджелович
90'
+2
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
И. Рожков
Замена
М. Максимов
️️️️
Н. Моцпан
86'
Замена
А. Яколиш
️️️️
Р. Магаль
86'
85'
ГОЛ! 0:1!
В. Вада
Пас отдал
Д. Кабутов
83'
Замена
В. Вада
️️️️
Д. Фамейе
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Е. Марков
73'
68'
Замена
Н. Чумич
️️️️
У. Рахмоналиев
Замена
Т. Селе
️️️️
В. Якимов
68'
Желтая карточка
В. Якимов
65'
56'
Желтая карточка
И. Вуячич
48'
Желтая карточка
М. Даку
Желтая карточка
И. Квеквескири
46'
41'
Желтая карточка
У. Рахмоналиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
23
Валентин Вада
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-3-2-1
31
Беленов
71
Мастерной
2
Черов
47
Божин
28
Магаль
8
Мендель
23
Якимов
33
Квеквескири
7
Моцпан
10
Альшин
20
Марков
3-4-1-2
99
Дюпин
14
Мартынович
5
Вуячич
27
Грицаенко
71
Рожков
6
Иву
7
Рахмоналиев
70
Кабутов
77
Ранджелович
19
Даку
7
Фамейе
23
Якимов
19
Селе
19
Селе
23
Якимов
28
Магаль
70
Яколиш
70
Яколиш
28
Магаль
7
Моцпан
21
Максимов
21
Максимов
7
Моцпан
20
Марков
14
Аппаев
14
Аппаев
20
Марков
71
Рожков
5
Ашурматов
5
Ашурматов
71
Рожков
77
Ранджелович
23
Безруков
23
Безруков
77
Ранджелович
7
Рахмоналиев
27
Чумич
27
Чумич
7
Рахмоналиев
7
Фамейе
23
Вада
23
Вада
7
Фамейе
Остались в запасе
Факел
Рубин
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Факел - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
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