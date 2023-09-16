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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Ростов
Балтика - Ростов: обзор матча 16 сентября 2023
Балтика
16.09.2023, суббота, 21:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
87'
А. Энрикес
90+1'
К. Бистрович
16'
Д. Уткин
43'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Ростов
ГОЛ! 2:2!
К. Бистрович
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Энрикес
Пас отдал
Р. Фернандес
87'
83'
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Мохеби
83'
Замена
Д. Прохин
️️️️
Д. Уткин
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Кузьмин
70'
70'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
Замена
А. Энрикес
️️️️
Г. Гузина
66'
Желтая карточка
Г. Гузина
62'
61'
Желтая карточка
Х. Байрамян
59'
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Вахания
59'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
А. Миронов
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Галоян
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Е. Голенков
Пас отдал
А. Миронов
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Гильермо Сото
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-3-3-1
1
Латышонок
2
Жиров
4
Гассама
26
Радмановац
21
Фернандес
5
Осипов
7
Маляров
6
Кузьмин
21
Галоян
19
Пряхин
30
Гузина
4-1-2-2-1
30
Песьяков
40
Вахания
43
Терентьев
4
Мелехин
23
Чернов
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
9
Мохеби
19
Байрамян
69
Голенков
21
Галоян
8
Бистрович
8
Бистрович
21
Галоян
6
Кузьмин
11
Мусаев
11
Мусаев
6
Кузьмин
30
Гузина
9
Энрикес
9
Энрикес
30
Гузина
47
Уткин
27
Прохин
27
Прохин
47
Уткин
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
8
Миронов
99
Акбашев
99
Акбашев
8
Миронов
9
Мохеби
11
Ионов
11
Ионов
9
Мохеби
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Балтика
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Гильермо Сото
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Гильермо Сото
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Балтика - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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