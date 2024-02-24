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Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед

24.02.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 26 тур Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
11 тур
4 ноября, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон
Англия. Кубок (2021/2022)
1/32 финала
9 января, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
17 апреля, суббота 22:15 Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед
1 тур
14 сентября, понедельник 20:00 Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
34 тур
8 июля, среда 20:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
14 тур
1 декабря, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
30 тур
3 февраля, суббота 20:30 Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
10 тур
27 сентября, среда 21:45 Шеффилд Юнайтед 2:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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