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Шеффилд Юнайтед - Брентфорд

09.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 16 тур Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
37 тур
12 марта, вторник 22:45 Шеффилд Юнайтед 2:0 Брентфорд
19 тур
27 ноября, вторник 22:45 Брентфорд 2:3 Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
39 тур
30 марта, пятница 17:00 Брентфорд 1:1 Шеффилд Юнайтед
1 тур
5 августа, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Брентфорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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