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Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 09 декабря 2023
Шеффилд Юнайтед
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
45+1'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
Желтая карточка
У. Фодеринхэм
90'
+2
Желтая карточка
Д. Робинсон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Богль
82'
Замена
М. Лоу
️️️️
А. Брукс
73'
66'
Замена
М. Олакигбе
️️️️
К. Льюис-Поттер
65'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ш. Баптист
Замена
А. Слимане
️️️️
В. Осула
53'
Желтая карточка
В. Осула
51'
46'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
Ф. Ониика
ГОЛ! 1:0!
Д. Макэйти
Пас отдал
Г. Хамер
45'
+1
29'
Желтая карточка
Ф. Ониика
Желтая карточка
О. Трасти
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
42
Сиди Пек
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
26
Райан Уан
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
4-2-2-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
6
Трасти
2
Богль
38
Хамер
5
Соуза
11
Брукс
24
Макэйти
10
Осула
9
Арчер
2-1-3-3-1
1
Флеккен
2
Пайннок
15
Ми
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
26
Баптист
23
Льюис-Поттер
7
Годдос
9
Висса
11
Мопе
11
Брукс
3
Лоу
3
Лоу
11
Брукс
10
Осула
20
Слимане
20
Слимане
10
Осула
16
Ониика
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
16
Ониика
26
Баптист
24
Дамсгор
24
Дамсгор
26
Баптист
23
Льюис-Поттер
17
Олакигбе
17
Олакигбе
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
42
Сиди Пек
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
26
Райан Уан
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Томас Стракоша
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
42
Сиди Пек
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
26
Райан Уан
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
5
1
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
7
10
Количество передач
189
273
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.12
0.16
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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