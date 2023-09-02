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Челси - Ноттингем Форест

02.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 4 тур Челси - Ноттингем Форест
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
36 тур
13 мая, суббота 17:00 Челси 2:2 Ноттингем Форест
18 тур
1 января, воскресенье 19:30 Ноттингем Форест 1:1 Челси
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
5 января, воскресенье 17:01 Челси 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
5 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/16 финала
20 сентября, среда 21:45 Челси 5:1 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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