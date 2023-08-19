Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед

|Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч
|17 мая, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:2
(3:2)п
|Шеффилд Юнайтед
|Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч
|17 мая, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:2
(3:2)п
|Шеффилд Юнайтед
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|14 мая, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:2
|Ноттингем Форест
|36 тур
|4 марта, пятница
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|1:1
|Ноттингем Форест
|16 тур
|2 ноября, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|43 тур
|19 апреля, пятница
|14:30
|Шеффилд Юнайтед
|2:0
|Ноттингем Форест
|16 тур
|3 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|38 тур
|17 марта, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|0:0
|Ноттингем Форест
|11 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:1
|Шеффилд Юнайтед
|1/8 финала
|16 февраля, воскресенье
|19:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:1
|Ноттингем Форест
|36 тур
|8 марта, вторник
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|2:1
|Ноттингем Форест
|9 тур
|28 сентября, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|32 тур
|16 февраля, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|20 тур
|8 декабря, вторник
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|0:0
|Ноттингем Форест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0