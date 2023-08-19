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Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед

19.08.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 2 тур Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 17 мая, вторник 21:45 Ноттингем Форест 1:2
(3:2)п		 Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 14 мая, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 1:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
36 тур
4 марта, пятница 22:45 Шеффилд Юнайтед 1:1 Ноттингем Форест
16 тур
2 ноября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:1 Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
43 тур
19 апреля, пятница 14:30 Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест
16 тур
3 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:0 Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
38 тур
17 марта, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 0:0 Ноттингем Форест
11 тур
30 сентября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 2:1 Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
16 февраля, воскресенье 19:00 Шеффилд Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
36 тур
8 марта, вторник 22:45 Шеффилд Юнайтед 2:1 Ноттингем Форест
9 тур
28 сентября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:1 Шеффилд Юнайтед
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
32 тур
16 февраля, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:0 Шеффилд Юнайтед
20 тур
8 декабря, вторник 22:45 Шеффилд Юнайтед 0:0 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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