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Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 18 августа 2023
Ноттингем Форест
18.08.2023, пятница, 21:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
3'
Т. Авонийи
90'
К. Вуд
48'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Замена
М. Ниахате
️️️️
Б. Джонсон
90'
+2
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Данило
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
К. Вуд
Пас отдал
С. Орье
90'
86'
Желтая карточка
Б. Осборн
Замена
К. Вуд
️️️️
Т. Авонийи
84'
74'
Замена
А. Брукс
️️️️
В. Осула
73'
Желтая карточка
Г. Хамер
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Боли
69'
Замена
Р. Йетс
️️️️
О. Мангала
69'
58'
Замена
К. Бешам
️️️️
В. Соуза
48'
ГОЛ! 1:1!
Г. Хамер
46'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
М. Лоу
45'
+2
Желтая карточка
О. Норвуд
Желтая карточка
С. Орье
44'
Желтая карточка
В. Боли
36'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
С. Орье
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
3-4-1-1-1
30
Тернер
30
Боли
26
Маккена
6
Уорролл
92
Орье
23
Мангала
8
Данило
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
14
Авонийи
4-2-2-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
15
Ахмедходжич
3
Лоу
5
Соуза
38
Хамер
10
Норвуд
23
Осборн
10
Осула
9
Траоре
22
Джонсон
19
Ниахате
19
Ниахате
22
Джонсон
8
Данило
8
Куяте
8
Куяте
8
Данило
23
Мангала
22
Йетс
22
Йетс
23
Мангала
30
Боли
19
Эланга
19
Эланга
30
Боли
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
3
Лоу
76
Ларуки
76
Ларуки
3
Лоу
5
Соуза
6
Бешам
6
Бешам
5
Соуза
10
Осула
11
Брукс
11
Брукс
10
Осула
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
34
Этан Хорват
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
17
Адам Дэвис
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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