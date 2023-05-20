Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Сигма
Словацко - Сигма: обзор матча 20 мая 2023
Словацко
20.05.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Сигма
45'
С. Хофманн
85'
Я. Калабишка
50'
D. Ventura
80'
P. Zifcak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Сигма
87'
Желтая карточка
D. Israel
86'
Замена
Л. Враштил
️️️️
J. Navratil
ГОЛ! 2:2!
Я. Калабишка
Пас отдал
Ф. Вехета
85'
80'
ГОЛ! 1:2!
P. Zifcak
Пас отдал
Я. Покорны
Замена
М. Доски
️️️️
О. Михалик
79'
Желтая карточка
М. Травник
75'
71'
Желтая карточка
Я. Покорны
Замена
Я. Калабишка
️️️️
Д. Хользер
71'
Замена
П. Шимко
️️️️
В. Даничек
71'
68'
Замена
Я. Водганел
️️️️
Я. Фортельный
68'
Замена
P. Zifcak
️️️️
D. Ventura
54'
Замена
M. Pospisil
️️️️
Ф. Зорван
50'
ГОЛ! 1:1!
D. Ventura
ГОЛ! 1:0!
С. Хофманн
Пас отдал
М. Хавлик
45'
Желтая карточка
В. Даничек
31'
Замена
П. Юрошка
️️️️
М. Петржела
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
26
Martin Pospisil
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
4-4-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
95
Хользер
23
Рейнберк
6
Хофманн
28
Даничек
11
Петржела
10
Травник
20
Хавлик
27
Вехета
17
Михалик
3-3-5
32
38
Покорны
21
Змозла
30
25
8
Зорван
44
Мачик
99
20
Слама
8
Фортельный
13
Хытил
17
Михалик
14
Доски
14
Доски
17
Михалик
28
Даничек
4
Шимко
4
Шимко
28
Даничек
95
Хользер
91
Калабишка
91
Калабишка
95
Хользер
11
Петржела
77
Юрошка
77
Юрошка
11
Петржела
30
19
Враштил
19
Враштил
30
8
Фортельный
77
Водганел
77
Водганел
8
Фортельный
8
Зорван
26
26
8
Зорван
25
11
11
25
Остались в запасе
Словацко
Сигма
30
Томаш Фристак
ВР
99
Власий Синявский
ЦП
71
Seung-bin Kim
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
99
Власий Синявский
ЦП
71
Seung-bin Kim
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Словацко - Сигма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Новости команд
Все
Словацко
Сигма
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+