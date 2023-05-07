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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Генк
Антверпен - Генк: обзор матча 07 мая 2023
Антверпен
07.05.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Генк
45+2'
Т. Алдервейрелд (П)
52'
М. Баликвиша
20'
М. МакКензи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Генк
90'
+7
Вторая желтая
А. Уаттара
90'
+7
Красная карточка
М. Трезор
90'
+4
Желтая карточка
Б. Хейнен
90'
+1
Желтая карточка
А. Уаттара
87'
Замена
Й. Сор
️️️️
П. Грошовски
Желтая карточка
К. Стенгс
85'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
В. Пачо
84'
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Баликвиша
83'
79'
Замена
А. Уаттара
️️️️
М. Садик
Замена
А. Юсуф
️️️️
Ю. Эккеленкамп
73'
64'
Желтая карточка
Х. Артеага
58'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
М. Саматта
58'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Б. Эль-Ханнус
ГОЛ! 2:1!
М. Баликвиша
52'
Замена
К. Стенгс
️️️️
А. Муджа
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Алдервейрелд
45'
+2
Желтая карточка
А. Муджа
43'
38'
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
Пенальти не реализован!
В. Янссен
29'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. МакКензи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
2
Де Лат
51
Пачо
13
Авила
23
Алдервейрелд
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Янссен
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
38
Саматта
32
Эккеленкамп
80
Юсуф
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
51
Пачо
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
51
Пачо
7
Муджа
14
Стенгс
14
Стенгс
7
Муджа
7
Баликвиша
9
Керк
9
Керк
7
Баликвиша
15
Садик
32
Уаттара
32
Уаттара
15
Садик
11
Эль-Ханнус
11
Ойен
11
Ойен
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
11
Сор
11
Сор
17
Грошовски
38
Саматта
99
Арокодаре
99
Арокодаре
38
Саматта
Остались в запасе
Антверпен
Генк
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
10
Кристофер Скотт
АП
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Антверпен - Генк
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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