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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Коломна - Спартак Т
Коломна - Спартак Т: обзор матча 10 июня 2023
Коломна
10.06.2023, суббота, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, группа B, 12 тур
1 : 3
Завершен
Спартак Т
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Статистика матча Коломна - Спартак Т
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Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Волна
0 : 0
18.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Информация о матче
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Коломна
Спартак Т
Тамбов сделал значительный шаг на пути к возвращению в РПЛ
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